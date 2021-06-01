Працюючим пенсіонерам перерахували пенсії: скільки додадуть у червні

"Що стосується автоматичного перерахунку пенсій, який буде введений в червні, він буде проведений для тих, хто відпрацював чергові два роки. Він буде проведений з 1 квітня, і відповідно в червні вони отримають не тільки підвищений розмір, але і доплату за квітень-травень", - сказав він.

Шамбір повідомив, затримка в цьому році викликана тим, що в Україні введена квартальна звітність, а ПФУ повинен брати дані про роботу і страховий стаж по лютий. "Звіти подаються до 9 травня, і відповідно ми маємо оброблену інформацію, щоб у червні місяці (проводити перерахунок)", - сказав він.

Радник міністра повідомив, що після перерахунку середнє підвищення місячної пенсії складе 170-180 гривень.