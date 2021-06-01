Працюючим пенсіонерам перерахували пенсії: скільки додадуть у червні
Плановий перерахунок пенсій в Україні буде проведено з 1 квітня 2021 року. Однак додаткові гроші пенсіонери почнуть отримувати тільки в червні.
Про це розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі UA Перший.
"Що стосується автоматичного перерахунку пенсій, який буде введений в червні, він буде проведений для тих, хто відпрацював чергові два роки. Він буде проведений з 1 квітня, і відповідно в червні вони отримають не тільки підвищений розмір, але і доплату за квітень-травень", - сказав він.
Шамбір повідомив, затримка в цьому році викликана тим, що в Україні введена квартальна звітність, а ПФУ повинен брати дані про роботу і страховий стаж по лютий. "Звіти подаються до 9 травня, і відповідно ми маємо оброблену інформацію, щоб у червні місяці (проводити перерахунок)", - сказав він.
Радник міністра повідомив, що після перерахунку середнє підвищення місячної пенсії складе 170-180 гривень.
Нагадаємо, згідно із законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено тим, кому пенсія була призначена або перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року. Таким чином, перерахунок пенсій буде проведено не для всіх громадян. За даними Держстату, на сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів. З них вийшли на пенсію протягом двох останніх років близько 700 тисяч.
Відзначити, планова індексація пенсій у 2021 році пройшла з 1 березня з коефіцієнтом 1,11 і торкнулася 8 мільйонів пенсіонерів. Однак додаткові виплати отримали не всі.