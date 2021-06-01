ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Працюючим пенсіонерам перерахували пенсії: скільки додадуть у червні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 01 червня 2021 15:47
Працюючим пенсіонерам перерахували пенсії: скільки додадуть у червні Фото: перерахунок пенсій проведуть на суму 170-180 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Плановий перерахунок пенсій в Україні буде проведено з 1 квітня 2021 року. Однак додаткові гроші пенсіонери почнуть отримувати тільки в червні.

Про це розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі UA Перший.

"Що стосується автоматичного перерахунку пенсій, який буде введений в червні, він буде проведений для тих, хто відпрацював чергові два роки. Він буде проведений з 1 квітня, і відповідно в червні вони отримають не тільки підвищений розмір, але і доплату за квітень-травень", - сказав він.

Шамбір повідомив, затримка в цьому році викликана тим, що в Україні введена квартальна звітність, а ПФУ повинен брати дані про роботу і страховий стаж по лютий. "Звіти подаються до 9 травня, і відповідно ми маємо оброблену інформацію, щоб у червні місяці (проводити перерахунок)", - сказав він.

Радник міністра повідомив, що після перерахунку середнє підвищення місячної пенсії складе 170-180 гривень.

Нагадаємо, згідно із законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено тим, кому пенсія була призначена або перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року. Таким чином, перерахунок пенсій буде проведено не для всіх громадян. За даними Держстату, на сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів. З них вийшли на пенсію протягом двох останніх років близько 700 тисяч.

Відзначити, планова індексація пенсій у 2021 році пройшла з 1 березня з коефіцієнтом 1,11 і торкнулася 8 мільйонів пенсіонерів. Однак додаткові виплати отримали не всі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка пенсії Пенсионный фонд Украины
NEWS
В Україні 2137 нових випадків коронавірусу
В Україні 2137 нових випадків коронавірусу
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля