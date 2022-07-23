Работала штурмовая авиация. ВСУ уничтожили почти сотню оккупантов на юге за сутки

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на юге и каждый день уничтожают врага. Российские оккупанты 22 июля потеряли много живой силы и техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что штурмовая авиация и вертолеты ВСУ нанесли четыре удары по двум опорным пунктам противника в Херсонской области и по скоплению захватчиков в Николаевской области.
Зафиксированы потери врага в количестве:
В ОК "Юг" также добавили, что в штормовом Черном море продолжают находиться 2 российских ракетоносца с 16 "Калибрами". Кроме этого, количество больших десантных кораблей противника увеличилось до двух.
Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия стягивает войска на оккупированный юг Украины, поскольку всерьез опасается контрнаступления ВСУ.
К слову, Алексей Арестович рассказал, что украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. Наши воины разместились так, что 1000 оккупантов оказалась в окружении.