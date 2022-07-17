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Британская разведка рассказала, почему Россия стягивает силы на оккупированный юг

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Лондон, Воскресенье 17 июля 2022 09:22
Британская разведка рассказала, почему Россия стягивает силы на оккупированный юг Фото: оккупационные войска на юге боятся наступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Что свидетельствует о серьезности, с которой командование РФ воспринимает угрозу со стороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Указано, что речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем и Запорожьем и Херсоном.

Также российские оккупанты усиливают меры безопасности и в Мелитополе.

"Украинские силы оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже более месяца, и последние политические заявления (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) о будущих наступательных операциях для вытеснения РФ с оккупированных территорий это подтверждают", - говорится в сообщении.

В британской разведке предполагают, что российские оборонительные шаги, вероятно, являются ответом на ожидаемые украинские наступления, что связывается и с недавней "инспекцией" главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а также оккупанты боятся атак, которые Украина осуществляет по командным пунктам, логистическим узлам.

"Учитывая давление на российскую живую силу, усиления юга в то время, как продолжается борьба за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", - подытожили в разведке Британии.

Напомним, недавно министр обороны Алексей Резников публично заявил, что президент Владимир Зеленский приказал освободить юг страны, поэтому жителям временно захваченных территорий следует учитывать высокую вероятность деоккупации и заботиться о собственной безопасности.

Тем временем в Генштабе рассказали, что украинские бойцы продолжают активную подготовку к деоккупации территорий, которые захватили российские войска. Пока ВСУ сконцентрированы на впечатлении огневого потенциала противника, чтобы достичь с ним паритета.

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