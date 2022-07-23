Працювала штурмова авіація. ЗСУ знищили майже сотню окупантів на півдні за добу

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію на півдні та кожного дня знищують ворога. Російські окупанти 22 липня втратили багато живої сили та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Зазначається, що штурмова авіація та гелікоптери ЗСУ завдали чотирьох ударів по двом опорним пунктам противника у Херсонській області та по скупченню загарбників у Миколаївській області.

Зафіксовано втрати ворога у кількості:

93 окупантів;

1 реактивної системи залпового вогню "Град";

3 БТР-82;

2 самохідних потужних гармат "Піон";

6 одиниць автотехніки;

1 складу з боєприпасами.

В ОК "Південь" також додали, що у штормовому Чорному морі продовжують перебувати 2 російські ракетоносці з 16 "Калібрами". Окрім цього, кількість великих десантних кораблів противника збільшилась до двох.