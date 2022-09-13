UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Работала на оккупантов в Шевченковом. СБУ задержала коллаборантку в Харьковской области

Фото: СБУ задержала коллаборантку в Харьковской области (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченково Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

О подозрении женщине было сообщено еще в июле. После освобождения поселка правоохранители установили местонахождение коллаборантки и задержали ее.

Подозреваемой уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, украинские военные освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

Мы писали, что полицейские уже возобновили работу на освобожденных территориях Харьковской области. В деоккупированных регионах проходит фильтрация. Также правоохранители ищут коллаборантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХарьковколаборантка