Працювала на окупантів у Шевченковому. СБУ затримала колаборантку в Харківській області

Служба безпеки затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Про підозру жінці було повідомлено ще в липні. Після звільнення селища правоохоронці встановили місцезнаходження колаборантки та затримали її.
Підозрюваній вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як відомо, українські військові звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.
Ми писали, що поліцейські вже відновили роботу на звільнених територіях Харківської області. У деокупованих регіонах проходить фільтрація. Також правоохоронці шукають колаборантів.