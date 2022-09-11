Полиция возобновила работу уже в трех освобожденных районах Харьковской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Восстановили свою работу подразделения полиции в Изюмском, Чугуевском и Купянском районах, - говорится в сообщении. - В полном объеме полиция осуществляет свои полномочия по охране публичного порядка, фиксации и документированию преступлений и правонарушений, противодействию преступности, защищает права и свободы местного населения". от противоправных посягательств".

В полицию можно сообщить о следующем:

о фактах смерти или ранения людей,

обстрелы или хищения имущества,

лишение свободы или совершение насильственных действий или пыток,

ограбление, незаконное завладение транспортными средствами,

информацию о лицах, поведение которых вызывает подозрение и действующих в интересах противника, коллаборантов, вербовщиков, корректировщиков, наблюдателей и т.д.

По указанным вопросам жители могут обратиться к следующим подразделениям полиции ГУНП в Харьковской области, контакты которых есть по ссылке.

"Также вы можете круглосуточно обратиться с любым сообщением на "горячую" линию "102" и в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области (050) 302-20-44", - добавляют полицейские.