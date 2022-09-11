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Полиция возобновила работу уже в трех освобожденных районах Харьковской области

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Харьков, Воскресенье 11 сентября 2022 13:18
Полиция возобновила работу уже в трех освобожденных районах Харьковской области Фото: полиция возобновила работу в районах Изюма, Чугуева и Купянска (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские уже работают на освобожденных территориях Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Восстановили свою работу подразделения полиции в Изюмском, Чугуевском и Купянском районах, - говорится в сообщении. - В полном объеме полиция осуществляет свои полномочия по охране публичного порядка, фиксации и документированию преступлений и правонарушений, противодействию преступности, защищает права и свободы местного населения". от противоправных посягательств".

В полицию можно сообщить о следующем:

  • о фактах смерти или ранения людей,
  • обстрелы или хищения имущества,
  • лишение свободы или совершение насильственных действий или пыток,
  • ограбление, незаконное завладение транспортными средствами,
  • информацию о лицах, поведение которых вызывает подозрение и действующих в интересах противника, коллаборантов, вербовщиков, корректировщиков, наблюдателей и т.д.

По указанным вопросам жители могут обратиться к следующим подразделениям полиции ГУНП в Харьковской области, контакты которых есть по ссылке.

"Также вы можете круглосуточно обратиться с любым сообщением на "горячую" линию "102" и в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области (050) 302-20-44", - добавляют полицейские.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ освободили Чкаловское Харьковской области и установили в поселке флаг Украины.

Контрнаступление продолжается. С начала сентября наши воины деоккупировали уже почти 2000 километров территории.

Также вчера вечером стало известно, что ВСУ в Харьковской области освободили села Артемовка и Василенково.

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