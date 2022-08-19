Работал на оккупантов: прокурору в Запорожской области выдвинуто подозрение в госизмене

Прокурор одной из окружных прокуратур Запорожской области подозревается в госизмене. По данным следствия, он на временно оккупированной территории работал в одном из "органов", созданных оккупационной администрацией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГБР, оперативное сопровождение взяли на себя ГБР и Национальная полиция.

По данным следствия, в условиях военного положения подозреваемый начал работать на руководящей должности одной из так называемых «прокуратур», созданных оккупационными «властями» на временно оккупированной территории Запорожской области.

Ранее мы писали, что двух бывших министров времен президентства Виктора Януковича подозревают в государственной измене. Им сообщено о подозрении за подготовку "Харьковских соглашений".

Напомним, ранее мы писали, что, по данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича.

Также, по данным источников, Кулинич на момент задержания был помощником главы Службы безопасности Ивана Баканова.

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