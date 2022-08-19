Работал на оккупантов: прокурору в Запорожской области выдвинуто подозрение в госизмене
Прокурор одной из окружных прокуратур Запорожской области подозревается в госизмене. По данным следствия, он на временно оккупированной территории работал в одном из "органов", созданных оккупационной администрацией РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в условиях военного положения подозреваемый начал работать на руководящей должности одной из так называемых «прокуратур», созданных оккупационными «властями» на временно оккупированной территории Запорожской области.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГБР, оперативное сопровождение взяли на себя ГБР и Национальная полиция.
Ранее мы писали, что двух бывших министров времен президентства Виктора Януковича подозревают в государственной измене. Им сообщено о подозрении за подготовку "Харьковских соглашений".
Напомним, ранее мы писали, что, по данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича.
Также, по данным источников, Кулинич на момент задержания был помощником главы Службы безопасности Ивана Баканова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.