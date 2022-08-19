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Работал на оккупантов: прокурору в Запорожской области выдвинуто подозрение в госизмене

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Киев, Пятница 19 августа 2022 14:03
Работал на оккупантов: прокурору в Запорожской области выдвинуто подозрение в госизмене Фото: прокурор Запорожской области подозревается в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Прокурор одной из окружных прокуратур Запорожской области подозревается в госизмене. По данным следствия, он на временно оккупированной территории работал в одном из "органов", созданных оккупационной администрацией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в условиях военного положения подозреваемый начал работать на руководящей должности одной из так называемых «прокуратур», созданных оккупационными «властями» на временно оккупированной территории Запорожской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГБР, оперативное сопровождение взяли на себя ГБР и Национальная полиция.

Ранее мы писали, что двух бывших министров времен президентства Виктора Януковича подозревают в государственной измене. Им сообщено о подозрении за подготовку "Харьковских соглашений".

Напомним, ранее мы писали, что, по данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича.

Также, по данным источников, Кулинич на момент задержания был помощником главы Службы безопасности Ивана Баканова.

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