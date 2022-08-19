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Працював на окупантів: прокурору в Запорізькій області висунуто підозру в держзраді

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Київ, П'ятниця 19 серпня 2022 14:03
Працював на окупантів: прокурору в Запорізькій області висунуто підозру в держзраді Фото: прокурор Запорізької області підозрюється в держзраді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Прокурор однієї з окружних прокуратур Запорізької області підозрюється в держзраді. За даними слідства, він на тимчасово окупованій території працював в одному з "органів", створених окупаційною адміністрацією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, в умовах воєнного стану підозрюваний почав працювати на керівній посаді однієї з так званих «прокуратур», створених окупаційною «владою» на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ДБР, оперативний супровід взяли на себе ДБР та Національна поліція.

Раніше ми писали, що двох колишніх міністрів часів президентства Віктора Януковича підозрюють у державній зраді. Їм повідомлено про підозру за підготовку "Харківських угод".

Нагадаємо, раніше ми писали, що, за даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали колишнього начальника управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча.

Також, за даними джерел, Кулініч на момент затримання був помічником голови Служби безпеки Івана Баканова.

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