Как работает услуга опроса "Дія": обьяснение

В "Дія" появилась новая функция опрос среди украинцев. Она поможет правительству и команде приложения услышать мнение граждан.
О том как пользоваться новой услугой в "Дія" - в материале РБК-Украина.
Новая услуга расположена в списке категорий. В ней можно увидеть активные и завершенные ваши опросы.
Фото: как работает услуга опроса в "Дія" (скриншот)
"Для разминки" были добавлены два первых опроса:
Фото: как работает услуга опроса в "Дія" (скриншот)
Фото: как работает услуга опроса в "действии" (скриншот)
После голосования всплывает окно о зачислении вашего ответа.
В частности, есть возможность увидеть и результат опроса среди граждан.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о возможности сгенерировать справку о несудимости прямо в приложении.