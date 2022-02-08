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Как работает услуга опроса "Дія": обьяснение

Автор: Сергей Пышкин

В "Дія" появилась новая функция опрос среди украинцев. Она поможет правительству и команде приложения услышать мнение граждан.

О том как пользоваться новой услугой в "Дія" - в материале РБК-Украина.

Новая услуга расположена в списке категорий. В ней можно увидеть активные и завершенные ваши опросы.

Фото: как работает услуга опроса в "Дія" (скриншот)

"Для разминки" были добавлены два первых опроса:

  • "какая новая цифровая услуга самая полезная для вас?"

Фото: как работает услуга опроса в "Дія" (скриншот)

Фото: как работает услуга опроса в "действии" (скриншот)

После голосования всплывает окно о зачислении вашего ответа.

В частности, есть возможность увидеть и результат опроса среди граждан.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о возможности сгенерировать справку о несудимости прямо в приложении.

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Дия