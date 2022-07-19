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Как работает сфера добровольного медицинского страхования во время войны: ответ НБУ

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Украина, Вторник 19 июля 2022 07:30
Как работает сфера добровольного медицинского страхования во время войны: ответ НБУ Фото: медицинское страхование продолжает работать во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время войны страховщики по действующим договорам добровольного медицинского страхования продолжают выполнять обязательства перед клиентами и оказывать помощь в лечении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Предоставляются ли услуги добровольного медицинского страхования в зоне активных боевых действий?

1.Страховщики вводят возможности предоставления медицинских консультаций в формате онлайн. Застрахованные лица, находящиеся за границей, могут таким образом также получить консультацию врача.

2. В регионах, где страховщик не может организовать или оплатить стоимость оказанной медицинской помощи, застрахованный может самостоятельно обратиться в медицинское учреждение, а затем получить компенсацию потраченных средств от страховщика. Для этого он должен предоставить подтверждающие документы о направлении на лечение, назначения врача и т. п. и оплату услуг или медикаментов, отметили в пресс-службе.

Ранее РБК-Украина сообщало, от чего зависит стоимость полиса страхования имущества да на что обратить внимание при оформлении.

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