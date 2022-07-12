Страхование имущества: от чего зависит стоимость полиса и на что обратить внимание

Страхование имущества-это добровольный вид страхования. Иногда такая страховка может быть обязательным условием ипотечного договора, без оформления которого банки не выдают кредит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Какое имущество можно застраховать

Население может страховать:

квартиру, дом и их отделку;

домашнее имущество (например, мебель, бытовая техника и т. д);

садовый инвентарь,

приусадебные постройки (например, гараж, беседки, забор, колодец и тому подобное).

Бизнес может страховать:

здания, сооружения, помещения;

и оборудования (например, производственное, офисное, торговое и др);

движимое имущество (например, мебель, офисная техника и т. п);

товары на складе, готовую продукцию и т.п.

Застраховать имущество может собственник (на основе права собственности) или арендатор (на основании права пользования (аренды) имуществом).

От каких рисков страхуют имущество

Страховщики предлагают своим клиентам различные программы страхования имущества с разной комбинацией рисков.

Стоит заметить, что огневые риски являются ключевой составляющей договоров страхования.

Среди страховых рисков могут быть:

огневые риски: пожар, удар молнии, взрыв, возгорание электроприборов, падение пилотируемых летательных аппаратов или их частей;

действие воды: затопление; аварии водопроводных, канализационных сетей и отопительных, пожарных, спринклерных или других систем и т. д;

стихийные явления: бури, ураганы, ливни, наводнения, град, чрезмерные осадки, обвал, проседание почвы и тому подобное;

противоправные действия третьих лиц: кража, разбой, грабеж, умышленное уничтожение, поджог и тому подобное.

Также каждая страховая компания анализирует и определяет причины наступления страхового случая. Страховка от затопления может покрывать только бытовую ситуацию - например, когда в доме прорвало трубу. А вот наводнения, которые тоже могут стать причиной затопления, чаще относят к стихийным бедствиям, и это отдельный риск в договоре.

Под "затоплением" страховая компания может определять ущерб, нанесенный жилому помещению или другому застрахованному имуществу страхователя вследствие действия воды, проникшей из соседних помещений, не принадлежащих страхователю.

Обычно ущерб от любого рода военных действий, маневров или иных военных мероприятий и их последствий не покрываются договором страхования имущества. Тем не менее, отдельные договоры страхования могут содержать покрытие таких случаев.

Читайте внимательно страховой договор перед подписанием. Сперва тщательно изучите пункты договора, определяющие условия получения возмещения.

От чего зависит стоимость страхования имущества

Прежде всего, страховая сумма зависит от стоимости имущества, перечень страховых рисков и вероятности их наступления, наличия франшизы и ее размера.

Конечно, чем больше страховых рисков покрывает страховка, тем дороже она будет.

Перед заключением договора следует проанализировать риски, наступление которых является наиболее вероятным. Например, не стоит страховать дом от риска цунами, если он находится в Киевской области, поскольку такая ситуация является невозможной.