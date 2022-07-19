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Як працює сфера добровільного медичного страхування під час війни: відповідь НБУ

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Україна, Вівторок 19 липня 2022 07:30
Як працює сфера добровільного медичного страхування під час війни: відповідь НБУ Фото: медичне страхування продовжує працювати під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час війни страховики за чинними договорами добровільного медичного страхування продовжують виконувати зобов'язання перед клієнтами та надавати допомогу в лікуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Чи надаються послуги добровільного медичного страхування в зоні активних бойових дій?

1. Страховики запроваджують можливості надання медичних консультацій у форматі онлайн. Застраховані особи, що перебувають за кордоном, можуть у такий спосіб також отримати консультацію лікаря.

2. У регіонах, де страховик не може організувати або оплатити вартість наданої медичної допомоги, застрахований може самостійно звернутися до медичного закладу, а потім отримати компенсацію витрачених коштів від страховика. Для цього він має надати підтвердні документи про направлення на лікування, призначення лікаря тощо та оплату послуг чи медикаментів, зазначили в прес-службі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, від чого залежить вартість полісу страхування майна та на що звернути увагу при оформлені.

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