Все работает: ремонтные работы после аварии "Интерсити" под Запорожьем завершили

Под Запорожьем 29 марта сошел с рельсов поезд "Интерсити" . Через два дня завершили ремонтные работы, контактная сеть и пути полностью восстановлены.

Также сообщается, что рейсы пассажирских поездов, в частности "Интерсити+", следуют без задержек.

"Поезд Hyundai Rotem поставлен на рельсы, он направляется в депо базирования в Киеве для тщательной диагностики и начала восстановления", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Интерсити" мог сойти с рельсов из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с дорогой что-то не так.