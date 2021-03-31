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Все работает: ремонтные работы после аварии "Интерсити" под Запорожьем завершили

Автор: Анастасия Рокитна

Под Запорожьем 29 марта сошел с рельсов поезд "Интерсити". Через два дня завершили ремонтные работы, контактная сеть и пути полностью восстановлены.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Также сообщается, что рейсы пассажирских поездов, в частности "Интерсити+", следуют без задержек.

"Поезд Hyundai Rotem поставлен на рельсы, он направляется в депо базирования в Киеве для тщательной диагностики и начала восстановления", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Интерсити" мог сойти с рельсов из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с дорогой что-то не так.

Напомним, по факту аварии полиция открыла уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на железной дороге. В результате происшествия пассажиры не пострадали.

Отметим, два дня назад шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров.

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Новости Украины Интерситиавария
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