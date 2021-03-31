Все працює: ремонтні роботи після аварії "Інтерсіті" під Запоріжжям завершили

Під Запоріжжям 29 березня зійшов з рейок потяг "Інтерсіті". Через два дні завершили ремонтні роботи, контактну мережу і колії повністю відновлено.
Також повідомляється, що рейси пасажирських поїздів, зокрема "Інтерсіті+", слідують без затримок.
"Поїзд Hyundai Rotem поставлено на рейки, він прямує до депо базування в Києві для ретельної діагностики та початку відновлення", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що "Інтерсіті" міг зійти з рейок через проблеми зі шляхами. Машиністові довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з колією щось не так.
Нагадаємо, за фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту на залізниці. В результаті події пасажири не постраждали.
Зазначимо, два дні тому шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів.