Все працює: ремонтні роботи після аварії "Інтерсіті" під Запоріжжям завершили

Під Запоріжжям 29 березня зійшов з рейок потяг "Інтерсіті" . Через два дні завершили ремонтні роботи, контактну мережу і колії повністю відновлено.

Також повідомляється, що рейси пасажирських поїздів, зокрема "Інтерсіті+", слідують без затримок.

"Поїзд Hyundai Rotem поставлено на рейки, він прямує до депо базування в Києві для ретельної діагностики та початку відновлення", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що "Інтерсіті" міг зійти з рейок через проблеми зі шляхами. Машиністові довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з колією щось не так.