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Сошедший с рельсов "Интерсити" возобновил курсирование. Поезда еще задерживаются

Новина українською → Запорожье, Вторник 30 марта 2021 21:35
Сошедший с рельсов "Интерсити" возобновил курсирование. Поезда еще задерживаются Фото: железнодорожники поднимают "Интерсити" под Запорожьем (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Поезд "Интерсити" Киев-Запорожье поставили на рельсы, после чего он с пассажирами отправился по маршруту. На конечную станцию поезд №731 прибудет с задержкой 1 час 23 минуты.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

Пассажиров в "Интерсити", который вчера сошел с рельсов, подвезли автобусом. И уже в 18:25 он возобновил курсирование.

Теперь железнодорожники планируют убрать восстановительный кран, после чего будет отремонтирована контактная сеть и открыто движение по одному из двух путей.

"Соответственно, поезда №738, №70 и №69 прибудут с задержкой до двух часов", - добавили в УЗ.

Напомним, вчера, не доехав 50 километров до Запорожья, с рельсов сошел поезд "Интерсити" Киев-Запорожье. В результате инцидента пассажиры не пострадали. УЗ сразу же создала комиссию для расследования причин и обстоятельств происшествия.

Как рассказали в УЗ, поезд "Интерсити" мог сойти с рельсов из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с дорогой что-то не так.

Кроме того, по факту аварии полиция открыла уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на железной дороге.

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