Сошедший с рельсов "Интерсити" возобновил курсирование. Поезда еще задерживаются
Поезд "Интерсити" Киев-Запорожье поставили на рельсы, после чего он с пассажирами отправился по маршруту. На конечную станцию поезд №731 прибудет с задержкой 1 час 23 минуты.
Об этом сообщила "Укрзализныця".
Пассажиров в "Интерсити", который вчера сошел с рельсов, подвезли автобусом. И уже в 18:25 он возобновил курсирование.
Теперь железнодорожники планируют убрать восстановительный кран, после чего будет отремонтирована контактная сеть и открыто движение по одному из двух путей.
"Соответственно, поезда №738, №70 и №69 прибудут с задержкой до двух часов", - добавили в УЗ.
Напомним, вчера, не доехав 50 километров до Запорожья, с рельсов сошел поезд "Интерсити" Киев-Запорожье. В результате инцидента пассажиры не пострадали. УЗ сразу же создала комиссию для расследования причин и обстоятельств происшествия.
Как рассказали в УЗ, поезд "Интерсити" мог сойти с рельсов из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с дорогой что-то не так.
Кроме того, по факту аварии полиция открыла уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента на железной дороге.