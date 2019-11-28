Работа по условиям транзита газа продолжается, - Минэнерго

В Министерстве энергетики прокомментировали двустороннюю встречу по транзиту газа через Украину, которая состоялась 28 ноября в Вене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, в министерстве заявили, что работа по условиям договора о транспортировке российского газа через украинскую газотранспортную систему продолжается. Во время встречи представители Украины и России обсудили возможность подписания договора по европейским правилам и договорились продолжать переговоры.

"Подписание долгосрочного договора на транспортировку газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях - это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Мы, как надежный партнер, должны обеспечить стабильность и бесперебойность транспортировки природного газа на европейские рынки", - заявили в Минэнерго.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что в Вене состоялись двусторонние переговоры по газу между Украиной и Россией. В переговорах принимали участие глава Минэнерго Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператора газотранспортной системы Украины", министр энергетики РФ Александр Новак, а также председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Накануне исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзит газа через территорию Украины без нового контракта с "Газпромом" прекратится 1 января 2020 года.