Работа ЦИК до сих пор заблокирована

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) до сих пор не возобновила работу в связи с проверкой сообщения о заминировании здания. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Управления Национальной полиции города Киева.

Подчеркнем, сегодня, 20 июня, последний день для регистрации кандидатов в народные депутаты.

"По состоянию на 14:15 правоохранители продолжают искать взрывчатку. Сейчас в здании ЦИК находятся взрывотехники. Сколько будет длиться проверка - неизвестно", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, правоохранительные органы получили сообщение о минировании здания, в котором работает Центральная избирательная комиссия. В полиции рассказали, что сообщение о заминировании ЦИК поступило около 11:00.

Отмечалось, что из здания эвакуированы около 250 человек.

Как сообщало РБК-Украина, в четверг, 20 июня, последний день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает документы для регистрации кандидатов на выборы в Раду. Однако, до 8 июля партии смогут обращаться в ЦИК с просьбой отменить регистрацию.