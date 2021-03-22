Работа транспорта в "красной зоне": Кабмин может передать полномочия на места

Кабинет министров Украины может передать местным властям полномочия по ограничению работы транспорта в "красной зоне" карантина . Ожидается, что решение будет принято сегодня.

По его словам, ожидается, что такое решение могут принять на внеочередном заседании Кабинета министров 22 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство должно пересмотреть ограничения по работе общественного транспорта в "красной зоне". Соответствующий вопрос поручили проработать Министерству инфраструктуры и Минздраву.

На сегодня в "красной" зоне запрещены регулярные и нерегулярные транспортные перевозки (кроме транзитных). При этом можно перевозить не более 5 человек в автомобиле, а также разрешена работа служебного транспорта.

Кроме того, ожидается, что окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве, в том числе что касается метро, будет принято сегодня. По словам замглавы КГГА Николая Поворозника, общественный транспорт будет работать, но с учетом карантинных правил и ограничений. А любая остановка приведет к коллапсу в столице.