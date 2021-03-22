Робота транспорту в "червоній зоні": Кабмін може передати повноваження на місця

Кабінет міністрів України може передати місцевій владі повноваження щодо обмеження роботи транспорту в "червоній зоні" карантину . Очікується, що рішення буде прийнято сьогодні.

За його словами, очікується, що таке рішення можуть прийняти на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 22 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд має переглянути обмеження щодо роботи громадського транспорту в "червоній зоні". Відповідне питання доручили опрацювати Міністерству інфраструктури і Міністерству охорони здоров'я.

На сьогодні в "червоній" зоні заборонені регулярні і нерегулярні транспортні перевезення (крім транзитних). При цьому можна перевозити не більше 5 осіб в автомобілі, а також дозволена робота службового транспорту.

Крім того, очікується, що остаточне рішення про роботу громадського транспорту в Києві, в тому числі що стосується метро, буде прийнято сьогодні. За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, громадський транспорт працюватиме, але з урахуванням карантинних правил і обмежень. А будь-яка зупинка призведе до колапсу в столиці.