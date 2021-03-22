Робота транспорту в "червоній зоні": Кабмін може передати повноваження на місця

Кабінет міністрів України може передати місцевій владі повноваження щодо обмеження роботи транспорту в "червоній зоні" карантину. Очікується, що рішення буде прийнято сьогодні.
Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердило джерело в Кабміні.
За його словами, очікується, що таке рішення можуть прийняти на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 22 березня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд має переглянути обмеження щодо роботи громадського транспорту в "червоній зоні". Відповідне питання доручили опрацювати Міністерству інфраструктури і Міністерству охорони здоров'я.
На сьогодні в "червоній" зоні заборонені регулярні і нерегулярні транспортні перевезення (крім транзитних). При цьому можна перевозити не більше 5 осіб в автомобілі, а також дозволена робота службового транспорту.
Крім того, очікується, що остаточне рішення про роботу громадського транспорту в Києві, в тому числі що стосується метро, буде прийнято сьогодні. За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, громадський транспорт працюватиме, але з урахуванням карантинних правил і обмежень. А будь-яка зупинка призведе до колапсу в столиці.