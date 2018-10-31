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Работа станции метро "Льва Толстого" в Киеве возобновлена

Новости » Инфраструктура    31.10.2018 - 11:55
Фото: станция "Льва Толстого" (РБК-Украина)
Фото: станция "Льва Толстого" (РБК-Украина)

Взрывоопасных предметов в ходе проверки не обнаружено

Работа станции метро "Льва Толстого" в Киеве, которую закрывали из-за сообщения о минировании, восстановлена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как отмечается, в настоящее время открыта станция и пересадка, взрывчатку в ходе проверки не обнаружили.

"Станция "Льва Толстого" и пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Работа станции метро &quot;Льва Толстого&quot; в Киеве возобновлена

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня утром в Киеве закрыли станцию столичного метрополитена "Льва Толстого" из-за сообщения о минировании.

Отметим, также сообщалось, что сегодня на левом берегу столицы протестующие перекрыли движение на Харьковском шоссе из-за отсутствия электроэнергии в ЖК "Смарт Сити".

Добавим, из-за перекрытия движения на Харьковском шоссе на левом берегу Киева образовались многочисленные пробки. В частности, движение затруднено на Русановке, в районе Дарницкой площади и станции метро "Левобережная", а также непосредственно на Харьковском шоссе - от ЖК "Смарт Сити" до ул. Привокзальной.

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