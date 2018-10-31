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Роботу станції метро "Льва Толстого" у Києві відновлено

Новини » Інфраструктура    31.10.2018 - 11:55
Фото: станція "Льва Толстого" (РБК-Україна)
Фото: станція "Льва Толстого" (РБК-Україна)

Вибухонебезпечних предметів у ході перевірки виявлено не було

Роботу станції метро "Льва Толстого" у Києві, яку закривали через повідомлення про мінування, відновлено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як зазначається, наразі відкрито станцію та пересадку, вибухівку у ході перевірки не виявили.

"Станцію "Льва Толстого" та пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Роботу станції метро &quot;Льва Толстого&quot; у Києві відновлено

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вранці у Києві закрили станцію столичного метрополітену "Льва Толстого" через повідомлення про замінування.

Зазначимо, також повідомлялося, що сьогодні на лівому березі столиці протестувальники перекрили рух на Харківському шосе через відсутність електроенергії у ЖК "Смарт Сіті".

Додамо, через перекриття руху на Харківському шоссе на лівому березі Києва утворилися числені затори. Зокрема, рух ускладнено на Русанівці, в районі Дарницької площі та станції метро "Лівобережна", а також безпосередньо на Харківському шосе - від ЖК "Смарт Сіті" до вул. Привокзальної.

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