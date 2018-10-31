На левом берегу Киева образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались из-за перекрытия движения на Харьковском шоссе

В Киеве сегодня днем, 31 октября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах на левом берегу столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Так, согласно данным сервиса, на левом берегу Киева осложнено движение в районе станций метро "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", на бульваре Перова, проспекте Освободителей, на Русановской набережной, ул. Раисы Окипной, ул. Евгения Сверстюка, Броварском проспекте, проспекте Соборности, проспекте Юрия Гагарина, в районе Дарницкой площади, проспекте Мира, ул. Березняковской, Днепровской набережной, ул. Фанерной, а также на Харьковском шоссе от ЖК "Мега Сити" до ул. Привокзальной.

Кроме того, пробки наблюдаются и на правом берегу. В частности, осложнено движение в районе Шулявского путепровода, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовском бульваре, ул. Александра Довженко, ул. Елены Телиги, на ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, ул. Льва Толстого, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, в районе Бессарабской площади, а также на мосту Метро.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве сегодня, 31 октября, протестующие снова заблокировали движение по Харьковскому шоссе из-за отсутствия электричества в ЖК "Мега Сити".

Добавим, также сообщалось, что в Киеве закрыли станцию столичного метрополитена "Льва Толстого" из-за сообщения о заминировании.