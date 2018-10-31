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В Киеве протестующие снова заблокировали Харьковское шоссе

Новости » Общество    31.10.2018 - 08:31
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение перекрыли из-за отсутствия электричества в ЖК "Мега Сити"

В Киеве протестующие снова заблокировали движение по Харьковскому шоссе из-за отсутствия электричества в ЖК "Мега Сити". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Сообщается, что с 05:20 митингующие перекрыли движение автотранспорта по Харьковскому шоссе - ЖК "Мега Сити" в обоих направлениях. На место вызвали полицию, на данный момент временно заблокировано движение автобусов 42, 51, 45, 63, 115.

Работу автобусов организовали по следующим маршрутам:

  • автобусы 45: Дарницкая площадь - ст. м. Дарница; ул. Привокзальная - ул. Григоренко;
  • автобусы 42: Дарницкая площадь - ул. Шептицкого;
  • автобусы 51: Дарницкая площадь - ст. м. Лыбедская; ул. Привокзальная - ст. м. Красный хутор;
  • автобусы 63: Дарницкая площадь - ст. м. Лесная; ул. Привокзальная - ст. м. Бориспольская;
  • автобусы 115: Дарницкая площадь - Контрактовая площадь.

В Киеве протестующие снова заблокировали Харьковское шоссе

 

Отметим, в ночь на 31 октября уже перекрывали движение по Харьковскому шоссе. В частности, около 150 жителей одного из домов на пешеходном переходе ограничили движение транспорта, протестуя против отсутствия электричества.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве пассажиры заблокировали городскую электричку. По словам очевидцев, движение заблокировали в  связи с тем, что электрички не было около часа. После того, как она прибыла, часть пассажиров начала цепляться за вагоны.

В "Укрзализныце" заявили, что проблемы с движением городской электрички в Киеве возникли из-за нехватки локомотивных бригад.

 

В Дарницком районе Киева митингующие перекрыли движение транспорта по одной из улиц
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