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В Киеве закрыли одну из станций метро из-за сообщения о минировании

Новости » Происшествия    31.10.2018 - 10:33
Фото: метро Киева (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: метро Киева (РБК-Украина, Виталий Носач)

В настоящее время проводится проверка

В Киеве закрыли станцию столичного метрополитена "Льва Толстого" из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение метрополитена в Facebook.

В Киеве закрыли одну из станций метро из-за сообщения о минировании

Указано, что в настоящее время проводится проверка.

"Внимание! Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду в Киеве в связи с сообщением о минировании временно закрыли станцию метро "Льва Толстого". Отмечалось, что звонок поступил от анонимного источника, однако оказалось, что сообщение было ложным.

Как писало РБК-Украина, 9 октября в Киеве закрывали станцию столичного метрополитена "Житомирская" из-за сообщения о заминировании. Так, станция была закрыта для пассажиров, проводилась проверка. Впоследствии стало известно, что информация о минировании станции "Житомирская" не подтвердилось.

Добавим, в полицию с начала 2018 года поступило свыше 1,5 тыс. ложных сообщений о заминировании. Отметим, значительное количество IP-адресов отправителей была зарегистрирована на территории России.

Информация о минировании станции метро "Льва Толстого" не подтвердилась В киевском метрополитене сообщили о минировании станции "Льва Толстого"
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