Работа станции метро "Дарница" в Киеве восстановлена

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Станция метро "Дарница" работает в обычном режиме

Работа станции метро "Дарница" в Киеве, которая была закрыта из-за сообщения о минировании, восстановлена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Как отмечается, в ходе осмотра взрывоопасных предметов обнаружено не было.

"Станцию "Дарница" осмотрено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Отметим, станция была закрыта около трех часов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на время проверки информации о минировании станция "Дарница" была закрыта на вход и выход.

Отметим, как ранее сообщали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, из-за ремонтных работ на мостах Киева движение транспорта может быть затруднено, в связи с этим, водителей просят предусматривать больше времени на дорогу.

Сейчас в Киеве продолжаются ремонтные работы на Южном мосту (до конца декабря), на мосту Метро (до следующего года), на Северном мосту (до конца ноября) на мосту Патона (до следующего года).