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Роботу станції метро "Дарниця" у Києві відновлено

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 14:54
Роботу станції метро "Дарниця" у Києві відновлено
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Станція метро "Дарниця" працює в звичайному режимі

Роботу станції метро "Дарниця" у Києві, яку було закрито через повідомлення про мінування, відновлено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Як зазначається, у ході огляду вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

"Станцію "Дарниця" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Роботу станції метро &quot;Дарниця&quot; у Києві відновленоВідзначимо, станція була закрита близько трьох годин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на час перевірки інформації про замінування станція "Дарниця" була закрита на вхід і вихід.

Зазначимо, як раніше повідомляли у прес-службі Київської міської державної адміністрації, через ремонтні роботи на мостах Києва рух транспорту може бути ускладнено, у зв'язку з цим, водіїв просять передбачати більше часу на дорогу.

Наразі у Києві тривають ремонтні роботи на Південному мосту (до кінця грудня), на мості Метро (до наступного року), на Північному мосту (до кінця листопада); на мосту Патона (до наступного року).

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