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Работа по следующему обмену с Россией продвигается очень активно, - Пристайко

Новости » Политика    21.09.2019 - 00:27
Работа по следующему обмену с Россией продвигается очень активно, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Министр отметил, что в переговорах не участвуют западные партнеры

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что переговоры об обмене заключенными между Украиной и Россией продвигаются "очень активно". Об этом он сказал интервью hromadske.

Сейчас, по словам министра, работа по проведению следующего обмена продолжается.

"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости", - сказал Пристайко.

Пристайко сообщил, что диалог по обмену настолько "деликатен", что в нем не участвуют западные партнеры Украины. В частности, об обмене, который состоялся 7 сентября, президент Владимир Зеленский договаривался лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Партнеры не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорога иногда есть цена за такие решения", - сказал Пристайко, подтвердив, что имеет в виду выдачу России фигуранта дела о сбитом "Боинг" MH17 Владимира Цемаха.

Ранее Пристайко заявлял, что освобождение удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" сложно выполнить, в частности, из-за попытки включить в списки криминальных авторитетов и отсутствия полной информации о пропавших без вести.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко описал, в чем заключается условная "формула Зеленского" по урегулированию ситуации на Донбассе.

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