Робота по наступному обміну з Росією просувається дуже активно, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Міністр зазначив, що в переговорах не беруть участі західні партнери

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що переговори про обмін ув’язненими між Україною та Росією просуваються "дуже активно". Про це він сказав інтерв’ю hromadske.

Наразі, за словами міністра, робота по проведенню наступного обміну продовжується.

"Я хочу вам сказати, що робота просувається дуже активно, я не буду нічого анонсувати, але я сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть додаткові підстави для радості", - сказав Пристайко.

Пристайко повідомив, що діалог щодо обміну настільки "делікатний", що в ньому не беруть участі західні партнери України. Зокрема про обмін, який відбувся 7 вересня, президент Володимир Зеленський домовлявся особисто з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Партнери не хочуть брати участь в цих делікатних переговорах. Ви бачите, наскільки непрості рішення були прийняті і наскільки дорога іноді є ціна за такі рішення", - сказав Пристайко, підтвердивши, що має на увазі видачу Росії фігуранта справи про збитий "Боїнг" MH17 Володимира Цемаха.

Раніше Пристайко заявляв, що звільнення утримуваних осіб за формулою "всіх на всіх" складно виконати, зокрема, через спроби включити до списків кримінальних авторитетів та відсутність повної інформації про зниклих без вісті.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко описав, у чому полягає умовна "формула Зеленського" зі врегулювання ситуації на Донбасі.