Пристайко объяснил, в чем сложность обмена "всех на всех"

Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В списки на обмен пытаются внести криминальных авторитетов

Освобождение удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" трудновыполнимо, в частности, из-за попыток включить в списки криминальных авторитетов и отсутствия полной информации о пропавших без вести. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

"Есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не жизнеспособна. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в этих списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как "материал для обмена", - рассказал Пристайко.

Он добавил, что на обмен от той стороны подаются люди, не имеющие никакого отношения к конфликту на Донбассе.

По словам Пристайко, серьезной проблемой являются и пропавшие без вести, которых около 400-500 человек.

" Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают международные организации вроде Красного Креста.

За пять лет боевики ни разу не допустили Красный Крест для проверки данных о пропавших без вести

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко описал, в чем заключается условная "формула Зеленского" по урегулированию ситуации на Донбассе.