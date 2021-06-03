Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях

Конституционный суд (КСУ) 27 октября 2020 год решил, что уголовная ответственность за ложь в декларации – это "избыточное наказание", и отменил ее. Мол, негативные последствия для нарушителя непропорциональны нанесенному ущербу. Судьи также отметили, что за шесть лет ни один чиновник, нарушивший порядок декларирования, так и не отправился за решетку.

Украинская власть вскоре после резонансного решения КСУ начала получать недвусмысленные сигналы от западных партнеров. Дело в том, что полноценная система е-декларирования была одной из главных в череде реформ, под которые Украина получила миллиарды финансовой помощи и кредитов.

Исправлять ситуацию в Украине взялись чуть ли не сразу же. Но и тут не обошлось без полумер. В итоге восстановление "сломанного" КСУ механизма затянулось на более чем полгода.

Путь компромиссов

Уже 4 декабря Верховная рада приняла закон, который возвращал уголовную ответственность за ложь в декларациях. Но для стейкхолдеров он оказался "слишком компромиссным". Документ восстановил наказание для госслужащих за неподачу декларации и за недостоверные данные в ней. Однако наказание куда более мягкое, чем было ранее.

За вранье о расходах и доходах чиновнику грозит штраф до 51 тысяч гривен или общественные работы. Если разница между цифрами в декларации и реальностью слишком большая (свыше 8 млн гривен), то штраф вырастает до 85 тысяч гривен с альтернативой в два года ограничения свободы.

Не стоит путать с "лишением свободы". Это достаточно редкий для наших широт вид наказания. Суть в том, что нарушитель отбывает срок не в тюрьме, а в специальном учреждении открытого типа без изоляции от общества. Он может жить в отдельной квартире со своей семьей, пользоваться деньгами и телефоном, а также покидать центр по спецпропуску.

Неподача декларации и вранье в ней стали считаться не преступлениям, а уголовными проступками. То есть, в случае признания вины, возмещения ущерба и раскаяния нарушителя могут вовсе освободить от наказания.

Законопроект с "облегченными" нормами поддержали все фракции и группы Рады. Он набрал почти 300 голосов.

Этот документ раскритиковал основной орган в сфере электронного декларирования – Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Он призвал Владимира Зеленского наложить вето и не подписывать закон.

"Ослабление санкций за указанные деяния не позволит обеспечить достижение цели наказания – исправление осужденных, а также предотвращение новых уголовных правонарушений", – сказано в письме главы НАПК Александра Новикова на имя президента.

Он также отметил, что тюремное заключение за ложь в декларации – распространенная практика в европейских странах. К примеру, во Франции за это можно "сесть" на три года, в Польше – на пять, а в Литве – на восемь лет.

Западных партнеров решение ситуации в исполнении Рады не удовлетворило. "Венецианская комиссия" и послы "Большой семерки" призвали украинскую власть вернуть "тюрьму" за серьезные нарушения в сфере декларирования.

Несмотря на критику и призывы европейцев, Зеленский не наложил вето на принятый в парламенте документ. Зато через месяц президент внес в Раду новый законопроект, который возвращает "жесткий" вариант наказания за "утаенные богатства". Он прошел первое чтение еще 15 апреля, а 3 июня может быть проголосован в окончательной редакции.

Нарушители за решеткой

Основной месседж законопроекта – неподача деклараций и вранье в них становятся коррупционными уголовными преступлениями, за которые предусмотрено тюремное заключение. То есть именно то, против чего протестовали судьи КСУ в октябре 2020 года.

Согласно документу, нарушителям грозит до двух лет "за решеткой", если данные в декларации отличаются от реальных на сумму более 4,5 млн гривен. Если разница от 1 млн до 4,5 млн гривен, то чиновник может отделаться штрафом в 68 тысяч гривен, общественными работами или ограничением свободы.

В тюрьму на два года можно попасть и если умышленно не подать электронную декларацию. Более того, теперь даже в случае раскаяния и возмещения ущерба суд не будет иметь права освободить чиновника от уголовной ответственности. Мнения по поводу этого документа разделились.

"По нашему мнению, умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию… без наступления каких-либо общественно опасных последствий, не достигает уровня общественной опасности, достаточной для признания таких действий уголовными правонарушениями", – сказано в выводах Главного юридического управления Верховной рады.

Глава Transparency International Ukraine Андрей Боровик, напротив, считает, что такая "жесткость" по отношению к коррупционерам вполне оправдана в Украине.

"Наша страна находится во второй сотне в Индексе восприятия коррупции, поэтому максимально сильное наказание, естественно в разумных пределах, должно быть. То есть возможность посадить человека в тюрьму должна быть. Это действует не только как карательная мера, но и превентивная", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

В монобольшинстве также настроены утвердить законопроект президента в предложенной редакции. Там не видят перспектив его повторного обжалования в Конституционном суде.

"Обжаловать в КСУ можно все. Но возьмет ли Конституционный суд на себя ответственность во второй раз сделать, то что он уже сделал 27 октября прошлого года? Я надеюсь, что Конституционному суду все-таки хватит сил проявить мудрость и сдержанность", – сказала изданию представитель Рады в КСУ, депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

По ее словам, фракция приняла решение поддержать законопроект, даже несмотря на нормы о тюремном заключении. "Общественно-политические настроения четко демонстрируют, что есть запрос на серьезные наказания за коррупционные правонарушения", – объяснила нардеп.

НАПК, в свою очередь, назвало инициативу Зеленского "шагом в правильном направлении". Но агентство считает, что ее нормы нужно ужесточить еще сильнее. Например, снизить нижнюю планку, с которой начинается уголовная ответственность для нарушителей до 1 млн гривен.

"Наказание в виде лишения свободы может получить подросток за небольшую кражу. При таких условиях лишение свободы за ложь в декларации на миллионы гривен трудно назвать суровым наказанием", – отметил в комментарии РБК-Украина глава НАПК Александр Новиков.

Подводные камни

Еще один важный нюанс, заложенный в документе, это фактически "амнистия" всех нарушений в декларациях чиновников за прошедшие года. Период декларирования завершился 1 апреля, а закон об уголовной ответственности, если он будет принят 3 июня, не предполагает обратного действия во времени.

На этот аспект обращала внимание и "Венецианская комиссия". Европейцы предлагали украинским властям обязать чиновников повторно подать декларации. Такую правку ко второму чтению законопроекта Зеленского внес замглавы антикоррупционного комитета Рады Ярослав Юрчишин ("Голос"). Но шансы на то, что ее учтут в финальной версии документа, невелики.

"Никто из них (депутатов, – ред.) не хочет еще раз подавать декларацию, еще раз показывать всем свое имущество. Это чистый конфликт интересов: депутаты, которые должны были бы подать пример и повторно подать декларации, вряд ли будут сами за это голосовать", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Рассматривать уголовные дела о недостоверных данных в декларациях нардепов и чиновников может только Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Но там пока осторожны в оценках происходящего. Судья-спикер ВАКС Екатерина Сикора напомнила в комментарии РБК-Украина, что на данный момент эти нарушения не влекут за собой лишения свободы.

Она отметила, что за полгода действия "мягкого" закона о декларировании в Антикоррупционный суд не передали ни одного дела против "провинившихся" чиновников. Соответственно, еще рано говорить о сложностях, которые могут возникнуть при рассмотрении таких производств.

До резонансного решения Конституционного суда ВАКС рассматривал несколько десятков дел о недостоверном декларировании. Более того, в некоторых из них уже были вынесены приговоры. После – все они были отменены и закрыты. Даже если уголовную ответственность вернут, эти дела нельзя рассматривать повторно.

Тем временем изменилась и сама процедура электронного декларирования. В апреле Рада оперативно приняла законопроект авторства внефракционного депутата Романа Иванисова, а также нескольких членов ОПЗЖ и "Слуги народа".

На первый взгляд этот документ выглядит техническим. Например, он избавляет декларантов от необходимости указывать деньги на счетах Сбербанка СССР и акции стоимостью менее 560 гривен.

Но, наряду с незначительными правками, закон вводит и более существенные изменения. Он разрешает чиновникам не декларировать операции по покупке, продаже или обмену валюты. Кроме того, он вводит временной "люфт" для выхода чиновников из бизнеса после назначения на должность.Также закон и вовсе снял с помощников и советников спикера Рады обязанности подавать декларации.

"Отныне чиновники смогут злоупотреблять положениями закона, чтобы одновременно занимать государственные должности и возглавлять бизнес, а также не передавать корпоративные права в управление другим лицам. Все это, конечно, повлияет на объективность решений этих должностных лиц, а также поможет им избегать ответственности за свои действия", - сказал в комментарии изданию Александр Новиков.

НАПК назвало такие новшества "недопустимым" и снова призвало Зеленского наложить вето. Мол, норма о валюте может создать "лазейку" для легализации незаконных активов. И в этот раз президент не ветировал закон, а поручил Кабмину подготовить к нему изменения.

Ими, кроме прочего, предлагается обязать чиновников вносить в декларацию обмен валют на сумму больше 100 тысяч гривен. Интересно, что в декларации самого Зеленского за прошлый год расходы на эти операции составили около 25 млн гривен.