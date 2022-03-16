Работа на опережение. Жирнов объяснил двухсуточный комендантский час в Киеве
Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов попытался объяснить усиление комендантского часа в столице соображениями безопасности.
Об этом глава военной администрации рассказал в интервью РБК-Украина.
Жирнов объяснил, что время комендантского часа определяется командующим обороной столицы. Перед этим он оценил состояние дел и перечень запланированных задач.
"Эта информация является закрытой и не подлежит комментированию. Единственное могу сказать, что спланированы серьезные меры по уничтожению ДРГ противника и других сил оккупантов, которые хотят овладеть Киевом. Мы работаем на опережение", – заявил генерал.
Он также добавил, что для личного состава терробороны никаких изменений не наступило, они работают в штатном режиме и в соответствии с определенными задачами. Гражданскому населению глава военной администрации посоветовал набраться терпения и выполнять требования власти для собственной безопасности.
К слову, Николай Жирнов озвучил количество задержанных в Киеве российских диверсантов.
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