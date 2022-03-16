Работа на опережение. Жирнов объяснил двухсуточный комендантский час в Киеве

Жирнов объяснил, что время комендантского часа определяется командующим обороной столицы. Перед этим он оценил состояние дел и перечень запланированных задач.

"Эта информация является закрытой и не подлежит комментированию. Единственное могу сказать, что спланированы серьезные меры по уничтожению ДРГ противника и других сил оккупантов, которые хотят овладеть Киевом. Мы работаем на опережение", – заявил генерал.

Он также добавил, что для личного состава терробороны никаких изменений не наступило, они работают в штатном режиме и в соответствии с определенными задачами. Гражданскому населению глава военной администрации посоветовал набраться терпения и выполнять требования власти для собственной безопасности.