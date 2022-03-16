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В Киеве продолжают действовать диверсанты. Уже задержано более 100 человек, - Жирнов

Новина українською →
Киев, Среда 16 марта 2022 17:09
В Киеве продолжают действовать диверсанты. Уже задержано более 100 человек, - Жирнов Фото: глава Киевской военной администрации Николай Жирнов (facebook.com/Дмитрий_Шереметьев)
Автор: Ульяна Безпалько

Глава Киевской военной администрации Николай Жирнов сообщил, что в Киеве продолжают действовать диверсионные группы. При этом он добавил, что в столице задержали уже более 100 человек, которых подозревают диверсионных действиях.

Об этом Жирнов рассказал в интервью РБК-Украина.

"На территории области и города действуют диверсионно-разведывательные силы противника. Но силами обороны их задерживают и обезвреживают. На данный момент задержаны 105 человек, подозреваемых в диверсионных действиях. Все подозрительные мы отслеживаем и сразу принимаем соответствующие меры", - заявил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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