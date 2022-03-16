Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами

Российские оккупанты уже три недели безуспешно пытаются подойти к украинской столице. За это время Киев успел укрепиться, чтобы дать сильный отпор вражеским войскам. Для организации надежной обороны города президент назначил главой военной администрации столицы генерал-майора Вооруженных Сил Украины Николая Жирнова. В блиц-интервью РБК-Украина он рассказал о том, как Киев готовится отбиваться от оккупантов.

– Сейчас на двое суток в столице ввели комендантский час. Почему возникла такая потребность?

– Решение о продолжительности комендантского часа принимает командующий обороной Киева. Это решение исходит из оценки сложившейся обстановки и задач, которые планируются выполнить. Эта информация является закрытой и не подлежит комментированию. Единственное могу сказать, что спланированы серьезные меры по уничтожению ДРГ противника и других сил оккупантов, которые хотят овладеть Киевом. Мы работаем на опережение.

Для личного состава сил Территориальной обороны, а также тех, кто несут службу на блокпостах, опорных пунктах, кто патрулирует город – никаких изменений нет, они работают в штатном режиме и в соответствии с определенными задачами. Для гражданского населения нужно набраться терпения и в целях своей безопасности выполнять требования военной администрации.

– Как Киев готовится давать отпор российским войскам? Имею в виду ту информацию, о которой можно говорить публично.

– Как я отмечал ранее, силы наших войск с каждым днем растут. Оснащение и вооружение наращивается. Вокруг Киева и в Киеве создана большая группировка войск, построена система оборонительных рубежей, районов и позиций, обустроены различного рода заграждения, включая минно-взрывные, обустроены сюрпризы для тех, кто хочет зайти в город. Создана система огневого поражения, противовоздушной обороны, а также материально-технического обеспечения. Накоплены, созданы запасы боеприпасов, продовольствия, медикаментов, которые обеспечивают введение долговременной обороны.

Киев готов к обороне от оккупантов (фото: УНИАН)

При районных советах города формируют и набирают дополнительные добровольческие отряды территориальной обороны, которые в настоящее время проходят подготовку и получают задания по обороне Киева. Дополнительная мобилизация не планируется, потому что сегодня достаточно людей, которые записываются как добровольцы в ряды сил обороны. Поэтому можно с уверенностью сказать, что военным командованием приняты все необходимые меры для обороны города.

– Насколько близко войска оккупанта сейчас подобрались к городу?

– Вокруг Киева продолжаются битвы. Это Ирпень, Буча, Гостомель, Дымер, Иванков, Барышевка. Обстрелы этих районов не имеют системности и наносятся от отчаяния и бессилия переломить ход боев. Оккупант может воевать только с беззащитным гражданским населением.

Из действий врага можно сделать вывод, что топтания на месте с постоянными потерями деморализовали его. Уже в течение недель оккупант не может подобраться ближе к столице. Мы его остановили. И по некоторым направлениям наши Вооруженные силы перешли к наступлению.

– Есть ли сейчас в Киеве ДРГ?

– Да, на территории области и города действуют диверсионно-разведывательные силы противника. Но силами обороны их задерживают и обезвреживают. На данный момент задержаны 105 человек, которые подозреваются в диверсионных действиях. Всех подозрительных мы отслеживаем и сразу принимаем соответствующие меры.

– Какие направления в области вы сейчас считаете наиболее угрожающими для Киева с точки зрения попыток врага прорваться к столице?

– Уже в течение трех недель оперативная обстановка на подступах к Киеву не изменилась. Самыми опасными направлениями были и остаются Житомирское, Вышгородское и Броварское. Там постоянно продолжаются бои. Противник пытается переломить ход боев, завоевать наступательную инициативу. Как следствие: захватить все основные магистрали на подступах и окружить Киев.

Благодаря стойкости и героизму наших войск, готовности сопротивляться, свой замысел противник реализовать не может. Более того скажу, профессиональными и активными действиями наши воины нанесли серьезные потери группировкам на этих направлениях. Как результат, противник потерял наступательную инициативу, деморализован, а их подразделения нуждаются в восстановлении, перегруппировке и материально-техническом обеспечении.

Глава военной администрации Киева Николай Жирнов (фото: пресс-служба)

– Ранее была информация о том, что на территории Киевской области на столицу движется то ли 64-, то ли 60-, то ли 40-километровая колонна российских войск. У вас есть информация, где сейчас эта колонна, есть ли она вообще и каков ее реальный масштаб?

– Этой колонне было нанесено поражение и они перешли к обороне. Каждый день они несут потери от сил обороны и от тех сил, которые ночью их бьют. Поэтому они пытаются произвести перегруппировку, пополнить потери личного состава, отремонтировать технику и обеспечить логистику.

– Если мы сравним систему ПВО в Киеве в первый день и сегодня, она стала крепче?

– Система противовоздушной обороны – это одна из важных составляющих построения обороны Киева. В настоящее время определены силы и средства, выполняющие задачи. Согласно замыслу руководителя обороны, для них определены огневые позиции. С каждым днем увеличивается количество как личного состава, который выполняет данные задачи, так и вооружения. Это как отечественные образцы, так и зарубежные, которые мы получили как материально-техническую помощь.

Это можно видеть по тому, сколько уничтожено российских ракет и авиации. Поэтому сегодня самолеты над Киевом уже не летают. Они знают, что их ждет разгром со всех улиц и кварталов.

– По состоянию на сейчас вы видите угрозу окружения или прорыва оккупантов в столицу?

– Во-первых, нужно иметь войска, которые смогут эту задачу выполнить. А во-вторых, нужно иметь войска, которые смогут окружить город и провести штурм. Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев.

Все коммунальные службы города готовы в полном объеме выполнять свои задачи. Мы готовы дать жесткий ответ противнику, готовы оборонять город до последней капли крови. Нам отступать некуда, это наше сердце, это наша столица.

Морально-психологическое состояние войск как никогда высокое, люди готовы отдать всю свою ярость за сожженные города, расстрелянных детей врагу. Мы без сомнения верим в нашу победу, победа будет за нами.