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Робота на випередження. Жирнов пояснив дводобову комендантську годину в Києві

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Київ, Середа 16 березня 2022 17:10
Робота на випередження. Жирнов пояснив дводобову комендантську годину в Києві Фото: Микола Жирнов (Укрінформ)
Автор: Уляна Безпалько, Антон Федорців

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов спробував пояснити посилення комендантської години в столиці міркуваннями безпеки.

Про це очільник військової адміністрації розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Жирнов пояснив, що час комендантської години визначається командувачем оборони столиці. Перед цим він оцінив наявний стан справ і перелік запланованих завдань.

"Ця інформація є закритою і не підлягає для коментування. Єдине можу сказати, що сплановані серйозні заходи щодо знищення ДРГ противника та інших сил окупантів, які хочуть оволодіти Києвом. Ми працюємо на випередження", – заявив генерал.

Він також додав, що для особового складу тероборони ніяких змін не настало, вони працюють у штатному режимі та відповідно до визначених завдань. Цивільному ж населення голова військової адміністрації порадив набратися терпіння та виконувати вимоги влади для власної безпеки.

До слова, Микола Жирнов озвучив кількість затриманих у Києві російських диверсантів.

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