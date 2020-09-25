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Работа наблюдателей на Донбассе остается заблокированной, - штаб ООС

Донбасс, Пятница 25 сентября 2020 16:48
Работа наблюдателей на Донбассе остается заблокированной, - штаб ООС
Фото: ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российско-оккупационные силы продолжают блокировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Боевики блокируют доступ международных наблюдателей на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в командовании операции Объединенных сил.

В штабе подчеркнули, что из-за действий оккупантов работа наблюдательной миссии на Донбассе полностью заблокирована.

Кроме того, российские наемники полностью блокируют работу контрольного пункта въезда и выезда "Марьинка", а пропуск через КПВВ "Новотроицкое" оккупанты осуществляют лишь дважды в неделю.

"Бесперебойно функционирует лишь КПВВ "Станица Луганская", - добавили в командовании.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что боевики заминировали несколько дорог возле линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, за сутки, 22 сентября, международные наблюдатели задокументировали более полторы сотни нарушений перемирия в Донецкой области.

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