ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ОБСЕ зафиксировала более 150 нарушений на Донбассе за сутки

Донбасс, Четверг 24 сентября 2020 03:59
ОБСЕ зафиксировала более 150 нарушений на Донбассе за сутки
Фото: ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 157 нарушений в Донецкой области. Нарушения зафиксированы 22 сентября.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ предполагают, что некоторые нарушения произошли предположительно в связи проведением учений с боевой стрельбой, включая 7 взрывов неопределенного происхождения. При этом практически все нарушения произошли вблизи Петровского и Лебединского.

За суткки 21 сентября в Донецкой области зафиксировали одно нарушение перемирия.

В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в течение текущего и предыдущего отчетных периодов (22 и 21 сентября, - ред.).

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля было зафиксировано 1 228 нарушений режима прекращения огня. Среди них - 217 взрывов, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 989 очередей и выстрелов

Напомним, в штабе ООС сообщали, что за сутки 22 сентября на Донбассе не зафиксировали ни одного обстрела со стороны боевиков.

РБК-Украина писало, что 23 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения договоренностей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ОБСЕДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь