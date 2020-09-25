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Робота спостерігачів на Донбасі залишається заблокованою, - штаб ООС

Донбас, П'ятниця 25 вересня 2020 16:48
Робота спостерігачів на Донбасі залишається заблокованою, - штаб ООС
Фото: ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитро Левицький

Російсько-окупаційні сили продовжують блокувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Бойовики блокують доступ міжнародних спостерігачів на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили в командуванні операції Об'єднаних сил.

У штабі наголосили, що через дії окупантів робота спостережної місії на Донбасі повністю заблокована.

Крім того, російські найманці повністю блокують роботу контрольного пункту в'їзду та виїзду "Мар'їнка", а пропуск через КПВВ "Новотроїцьке" окупанти здійснюють лише двічі на тиждень.

"Безперебійно функціонує лише КПВВ "Станиця Луганська", - додали в командуванні.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що бойовики замінували декілька доріг біля лінії розмежування на Донбасі.

Крім того, за добу, 22 вересня, міжнародні спостерігачі задокументували понад півтори сотні порушень перемир'я в Донецькій області.

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