Рабинович: захват административного здания - это угроза нацбезопасности

Рабинович назвал ситуацию в мэрии Харькова "позорной провокацией"

Правоохранительные органы обязаны прекратить ситуацию в мэрии Харькова, ведь это угроза национальной безопасности страны. Об этом народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович сообщил на страничке в социальной сети Facebook, комментируя столкновения в Харьковском горсовете.

"На наших глазах в Харькове проходит позорная провокация, захватывают мэрию города, нарушается конституционный порядок в одном из крупнейших городов Украины. Вполне понятно, что все эти действия направляются и управляются из Киева. Накануне выборов осуществляется попытка погрузить страну в беспорядок гражданского противостояния и любой ценой сохранить у власти казнокрадов", – написал нардеп.

По его словам, в Харькове есть законно избранный мэр, который и должен руководить городом.

"Мы требуем: провокаторы, уберите свои грязные руки от законно избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого поддерживает подавляющее большинство харьковчан и который показывает пример того, как строить настоящий украинский город, как сшивать страну и экономически ее укреплять", – заявил парламентарий.

Политик заявил, что партия "За життя" требует от СБУ, МВД и Генпрокуратуры срочно вмешаться в ситуацию и восстановить конституционный порядок, спокойствие, а также предоставить харьковской законной власти осуществлять свои полномочия.

"Иначе это можно расценивать как согласие на то, что Украина больше не существует как конституционное государство, а власть в ней осуществляют не государственные органы, а праворадикальные группировки. Мы требуем немедленно прекратить провокацию в Харькове, наказать виновных и не допускать заранее подобного обострения ситуации!", – заявил народный депутат.

Также политическая сила требует немедленного создания временной следственной комиссии Верховной рады, которая сможет быстро и компетентно выяснить все обстоятельства событий в Харькове и беспристрастно определить для общества, кто виноват в обострении ситуации.

"Партия "За життя" обращается к президенту Украины, как к гаранту Конституции государства, с тем, чтобы он немедленно вмешался в ситуацию в Харькове и осуществил мероприятия, которые восстановили бы действие законов Украины и Конституции в мирном, трудолюбивом украинском городе на востоке страны. Попытки превратить Харьков в очередное место противостояния и войны – величайшее преступление перед народом Украины!", – резюмировал Рабинович.