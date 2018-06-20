Рабінович: захоплення адміністративної будівлі - це загроза нацбезпеці

Рабінович назвав ситуацію в мерії Харкова "ганебною провокацією"

Правоохоронні органи зобов'язані припинити ситуацію в мерії Харкова, адже це загроза національній безпеці країни. Про це народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович повідомив на сторінці в соціальній мережі Facebook, коментуючи сутички в Харківській міськраді.

"На наших очах у Харкові проходить ганебна провокація, захоплюють мерію міста, порушується конституційний лад в одному з найбільших міст України. Цілком зрозуміло, що всі ці дії спрямовуються і управляються з Києва. Напередодні виборів здійснюється спроба занурити країну в безлад громадянського протистояння і будь-якою ціною зберегти у влади казнокрадів", – написав нардеп.

За його словами, в Харкові законно обраний мер, який і повинен керувати містом.

"Ми вимагаємо: провокатори, заберіть свої брудні руки від законно обраного мера Харкова Геннадія Кернеса, якого підтримує переважна більшість харків'ян і який показує приклад того, як будувати справжнє українське місто, як зшивати країну і економічно її зміцнювати", – заявив парламентарій.

Політик заявив, що партія "За життя" вимагає від СБУ, МВС і Генпрокуратури терміново втрутитися в ситуацію та відновити конституційний порядок, спокій, а також надати харківській законної влади здійснювати свої повноваження.

"Інакше це можна розцінювати як згоду на те, що Україна більше не існує як конституційна держава, а влада в ній здійснюють не державні органи, а праворадикальні угруповання. Ми вимагаємо негайно припинити провокацію в Харкові, покарати винних і не допускати заздалегідь подібного загострення ситуації!", – заявив народний депутат.

Також політична сила вимагає негайного створення тимчасової слідчої комісії Верховної ради, яка зможе швидко і компетентно з'ясувати всі обставини подій в Харкові й неупереджено визначити для суспільства, хто винен у загостренні ситуації.

"Партія "За життя" звертається до президента України як до гаранта Конституції держави, з тим, щоб він негайно втрутився в ситуацію в Харкові і здійснив заходи, які відновили б дію законів України і Конституції в мирному, працелюбну українському місті на сході країни. Спроби перетворити Харків на чергове місце протистояння і війни – найбільший злочин перед народом України!", – резюмував Рабінович.