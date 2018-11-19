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Рабинович возглавит "Оппозиционную платформу" на выборах в Раду, - источник

Новости » Выборы 2019    19.11.2018 - 10:11
Рабинович возглавит "Оппозиционную платформу" на выборах в Раду, - источник
Фото: Вадим Рабинович (РБК-Украина)

Источники РБК-Украина утверждают, что Рабинович не был заинтересован в президентстве

Нардеп и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович возглавит список "Оппозиционной платформы - За життя" на парламентских выборах осенью 2019 года. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Раскол в "Оппоблоке": как и почему конфликтуют группы Ахметова и Бойко".

По словам источника из окружения Рабиновича, лидера "За життя" с самого начала не интересовало президентство. Кроме того, при выдвижении представителя Оппоблока Юрия Бойко на пост президента Украины Рабинович выдвинул условие о том, что Бойко не будет вступать в его партию.

Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, за Рабиновичем будет закреплен первый номер в списке общего политического проекта на парламентских выборах.

Отметим, по информации РБК-Украина, предложение о вхождении в "Оппозиционную платформу - За життя" поступило Ринату Ахметову. В частности, ему предлагают около 25% в новой структуре.

Напомним, на прошлой неделе Рабинович заявил, что не будет баллотироваться на пост президента. Свое решение он объяснил тем, что "не имеет права быть арбитром в вопросах православия" из-за обострения религиозной темы в Украине.

Сопредседатель Оппоблока Юрий Бойко заявил РБК-Украина, что не намерен покидать Оппоблок из-за участия в "Оппозиционной платформе".

 

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