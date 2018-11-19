Бойко не намерен покидать Оппоблок из-за участия в "Оппозиционной платформе"

Фото: Юрий Бойко (РБК-Украина)

В Оппоблоке назревает раскол из-за договоренностей Бойко с "За життя"

Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Юрий Бойко не намерен выходить из партии из-за участия в "Оппозиционной платформе - За життя". Об этом говорится в материале РБК-Украина "Раскол в "Оппоблоке": как и почему конфликтуют группы Ахметова и Бойко".

Как заявил Бойко РБК-Украина, он не намерен выходить из Оппоблока. Он также выразил надежду, что его однопартийцы присоединятся к новой структуре.

"Я был и остаюсь сопредседателем парламентской фракции "Оппозиционный блок". А "Оппозиционная платформа - За життя" является надпартийной структурой. Это платформа, в которую мы приглашаем всех политиков, политические партии и организации, которые готовы отбросить личные амбиции и объединиться ради защиты простых людей. И мы выражаем надежду на то, что наши коллеги из "Оппозиционного блока" присоединятся к этой платформе", - заявил Бойко.

В то же время, по мнению сопредседателя партии Бориса Колесникова, Бойко должен был сначала выйти из партии, прежде чем вести переговоры об объединении с "За життя" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука.

"Не может сопредседатель выйти и делать такие несогласованные заявления от имени партии. В таком случае он должен был бы сначала подать заявление о выходе из партии "Оппозиционный блок", это его право, а не обязанность, и как частное лицо вести любые переговоры. А от имени и, будучи членом партии, он не имеет таких прав", - сказал РБК-Украина Колесников.

Напомним, ранее сообщалось, что Бойко стал кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За життя".

На прошлой неделе лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что не будет баллотироваться на пост президента. Свое решение он объяснил тем, что "не имеет права быть арбитром в вопросах православия" из-за обострения религиозной темы в Украине.