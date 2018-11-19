Рабинович очолить "Опозиційну платформу" на виборах до Ради, - джерело

Фото: Вадим Рабинович (РБК-Україна)

Джерела РБК-Украина стверджують, що Рабинович не був зацікавлений у президентстві

Нардеп і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович очолить список "Опозиційної платформи - За життя" на парламентських виборах восени 2019 року. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Розкол в "Оппоблоці": як і чому конфліктують групи Ахметова і Бойка".

За словами джерела з оточення Рабиновича, лідера "За життя" з самого початку не цікавило президентство. Крім того, при висуненні представника Оппоблока Юрія Бойка на посаду президента України Рабинович висунув умову про те, що Бойко не буде вступати до його партії.

Крім того, згідно з досягнутими домовленостями, за Рабиновичем буде закріплений перший номер у списку спільного політичного проекту на парламентських виборах.

Відзначимо, за інформацією РБК-Україна, пропозицію про входження до "Опозиційної платформи - За життя" надійшло Рінату Ахметову. Зокрема, йому пропонують близько 25% у новій структурі.

Нагадаємо, минулого тижня Рабинович заявив, що не буде балотуватися на пост президента. Своє рішення він пояснив тим, що "не має права бути арбітром в питаннях православ'я" через загострення релігійної теми в Україні.

Співголова Оппоблока Юрій Бойко заявив РБК-Україна, що не має наміру залишати Оппоблок через участь в "Опозиційній платформі".