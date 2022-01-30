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Рабинович: власть преследует оппозицию, чтобы остановить критику в свой адрес

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Киев, Воскресенье 30 января 2022 18:29
Рабинович: власть преследует оппозицию, чтобы остановить критику в свой адрес Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович заявил, что власть преследует оппозицию, чтобы остановить публичную критику в свой адрес.

Об этом он заявил во время брифинга в ВР.

"Сегодня власть делает все, чтобы заткнуть рот оппозиции, чтобы никто не слышал правду о том, как она убивает национальную валюту, убивает экономику, ведет страну к войне", - заявил Рабинович.

Однако, уверен политик, ничего у власти не получится – рано или поздно правда восторжествует.

Напомним, ранее Вадим Рабинович сообщал, что НАБУ вместе с Офисом генпрокурора возбудили уголовное дело против него, требуя предоставить им всю партийную переписку с избирателями.

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