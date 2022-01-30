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Рабінович: влада переслідує опозицію, щоб зупинити критику на свою адресу

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Київ, Неділя 30 січня 2022 18:29
Рабінович: влада переслідує опозицію, щоб зупинити критику на свою адресу Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович заявив, що влада переслідує опозицію, щоб зупинити публічну критику на свою адресу.

Про це він заявив під час брифінг у ВР.

"Сьогодні влада робить все, щоб заткнути рот опозиції, щоб ніхто не чув правду про те, як вона вбиває національну валюту, вбиває економіку, веде країну до війни", - заявив Рабінович.

Однак, упевнений політик, нічого при владі не вийде - рано чи пізно правда восторжествує.

Нагадаємо, раніше Вадим Рабінович повідомляв, що НАБУ разом з офісом генпрокурора порушили кримінальну справу проти нього, вимагаючи надати їм всю партійну переписку з виборцями.

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