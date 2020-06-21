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Рабинович: власть манипулирует статистикой о коронавирусе, чтобы сорвать выборы

Новости » Политика     21.06.2020 - 11:27
Рабинович: власть манипулирует статистикой о коронавирусе, чтобы сорвать выборы
Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

Рабинович считает, что нынешняя ситуация - идеальная для власти

Власть манипулирует статистикой о распространении коронавируса, делая перекос о количестве заболевших в западной и восточной части страны, чтобы сорвать местные выборы, которые должны состоятся уже осенью.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в интервью "112 каналу".

"Давайте абстрагируемся от политики и подумаем, в какой степени безумия нужно пребывать и как нужно ненавидеть свою страну, чтобы ежедневно говорить о приросте количества заболевших коронавирусом, и в этот же момент тратить предназначенные для борьбы с вирусом деньги, направляя их на строительство дорог! Уже миллиарды вытянуты из фонда борьбы с пандемией, и вы учтите, что остальные деньги никем не контролируется! Даже Верховная Рада не допущена к контролю над этими средствами несмотря на то, что Украина – парламентско-президентская республика", - сказал нардеп.

Рабинович уверен, что власть манипулирует статистикой о распространение болезни, и это нужно всем понимать.

"Власть дает перекос о количестве заболевших коронавирусом в западной и восточной части страны, чтобы сорвать назначенные на осень местные выборы… Власти просто нравится использовать пандемию: все ходят в масках, никто не гавкает, сидят по домам и тихо дохнут от голода! Это идеальная ситуация для нынешнего правительства", - добавил Рабинович.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 4 июня отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров.

Ранее сообщалось, что программу деятельности Кабинета министров не поддержала половина комитетов Рады.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины РабиновичМестные выборы
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