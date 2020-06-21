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Рабінович: влада маніпулює статистикою про коронавирусе, щоб зірвати вибори

Новини » Політика     21.06.2020 - 11:27
Рабінович: влада маніпулює статистикою про коронавирусе, щоб зірвати вибори
Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Рабінович вважає, що нинішня ситуація - ідеальна для влади

Влада маніпулює статистикою про поширення коронавірусу, роблячи перекіс про кількість хворих у західній і східній частині країни, щоб зірвати місцеві вибори, які мають відбутися вже восени.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в інтерв'ю "112 каналу".

"Абстрагуймось від політики і подумаємо, якою мірою безумства потрібно перебувати і як треба ненавидіти свою країну, щоб щодня говорити про приріст кількості хворих коронавірусом, і в цей же момент витрачати призначені для боротьби з вірусом гроші, направляючи їх на будівництво доріг! Вже мільярди витягнуті з фонду боротьби з пандемією, і ви врахуйте, що інші гроші, ніким не контролюється! Навіть Верховна Рада не допущена до контролю над цими засобами попри те, що Україна – парламентсько-президентська республіка", - сказав нардеп

Рабінович впевнений, що влада маніпулює статистикою про поширення хвороби, і це треба всім розуміти.

"Влада дає перекіс про кількість хворих коронавірусом в західній та східній частині країни, щоб зірвати призначені на осінь місцеві вибори... Влада просто подобається використовувати пандемію: всі ходять в масках, ніхто не гавкає, сидять по домівках і тихо дохнуть від голоду! Це ідеальна ситуація для нинішнього уряду", - додав Рабінович.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України РабіновичМісцеві вибори
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