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Рабинович: власть хочет изменить состав ЦИК "под себя"

Новости » Политика    12.09.2019 - 15:19
Рабинович: власть хочет изменить состав ЦИК "под себя"
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович прокомментировал инициативу роспуска ЦИК

Менять состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в срочном порядке, как это хочет сделать новая власть, – неправильно и в перспективе пагубно для самой власти. Такое мнение выразил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Я не принимаю логику новой власти, которая требует в срочном порядке сменить состав Центризбиркома "под себя". Давайте тогда в угоду новой власти сменим всех... Это же неправильно!", - заявил нардеп.

Политик уверен в том, что действия нынешней власти в отношении ЦИК противозаконны.

"В первую очередь, необходимо заслушать представителей ЦИК. Но этого никто не собирается делать. Мы же видим только желание власти подмять под себя всю страну. Наша политическая сила принимать в этом участия не будет! Мы намерены продолжать диалог по данному вопросу, мы будем настаивать на неконституционности принятия подобных решений, и обязательно проинформируем журналистов о результатах нашей работы", – пообещал Рабинович.

При этом он призвал власть не пытаться навязать Украине диктатуру, так как свободолюбивый народ воспримет такие попытки в штыки.

"Украина – не Россия, здесь с царями не церемонятся! Это Россией правил император, а в Украине была Запорожская Сечь. Диктатура у нас не приживается. Поэтому, все у нас будет хорошо, но не сегодня", – пояснил парламентарий.

Он отметил, что ОПЗЖ пытается донести до представителей новой власти, что в некоторых желаниях себя стоит ограничивать.

"Представители прошлой власти вообще были психически нездоровыми. И, слава богу, что теперь никто ежедневно нам не говорит о том, что "русские нападают", "танки у границы", "враги везде". Эта бацилла прошла, эта власть проще, но у них есть болезнь роста. Полнота власти – это тяжелая штука. Мы стараемся их ограничивать, разговариваем, но решений не принимаем", – резюмировал Рабинович.

Рабинович отказался говорить на украинском языке на подготовительном заседании Рады
Новости Украины Рабинович
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